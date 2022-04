Gericht: Abhängen von Reichsflaggen war rechtens

Dortmund/Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Die Polizei und Stadt Dortmund haben zu Recht am Mittwoch im Stadtteil Dorstfeld 22 Reichsflaggen an Wohnhäusern von Neonazis abgehängt. Das hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen in zwei Eilverfahren entschieden. Ein Bewohner hatte noch am selben Tag beantragt, die Flaggen an Adolf Hitlers Geburtsdatum, dem 20. April, wieder aufhängen zu dürfen. Das lehnte Gericht ab, wie ein Sprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Behörden hatten den Schritt als Ordnungswidrigkeit und wegen des historischen Datums als Belästigung der Allgemeinheit gewertet (Az.: 16 L 10100/22 und 17 L 517/22).

Von dpa