Gerangel vor Totschlagsprozess in Düsseldorf

Neuss (dpa/lnw)

Zum Beginn des Prozesses um den Tod einer 48-jährigen Frau in Neuss ist es am Düsseldorfer Landgericht zu einem Gerangel gekommen. Ein Sohn des Opfers versuchte am Montag zum Angeklagten vorzudringen. Wachtmeister konnten ihn zurückdrängen.

Von dpa