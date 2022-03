Gentleman positiv auf Corona getestet

Köln (dpa)

Der Musiker Gentleman ist positiv auf Corona getestet worden. Der 46-jährige Reggae-Künstler, der mit bürgerlichem Namen Tilmann Otto heißt, habe keine Symptome, sei aber natürlich dennoch in Quarantäne, teilte am Donnerstag das Literaturfestival Lit.Cologne in Köln mit. Sein dort für Donnerstagabend geplanter Auftritt musste deshalb abgesagt werden. Gentleman wollte über seine Songtexte, ihre Bedeutung und Entstehung sprechen.

Von dpa