Gemeindebund fordert 40.000 Plätze für Geflüchtete vom Land

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Städte- und Gemeindebund NRW fordert vom Land eine deutliche Ausweitung der Unterbringungsplätze für Geflüchtete aus der Ukraine. Nordrhein-Westfalen müsse mindestens 40.000 zusätzliche Plätze schaffen, verlangte der Verband am Mittwoch in Düsseldorf. Hierzu müssten Bund und Land eigene Gebäude wieder aktivieren und nutzen. Zudem müssten den Kommunen über das Jahr 2022 hinaus die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Einen entsprechenden Beschluss hat das Präsidium der Vertretung von 361 Städten und Gemeinden in NRW gefasst.

Von dpa