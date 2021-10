Gelsenkirchen: Angreifer schlägt mit Glasflasche

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Mit einer Glasflasche soll ein Gelsenkirchener am Sonntag einen Mann aus Haltern angegriffen und ihn am Kopf getroffen haben. Dabei wurde der 32-Jährige verletzt und kam ins Krankenhaus, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der Angreifer hatte laut Mitteilung 1,5 Promille Alkohol im Blut und soll mit einer Gruppe Fußball-Fans im Hauptbahnhof in Gelsenkirchen in einen Streit geraten sein.

Von dpa