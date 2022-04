Geldstrafe für Eishockey-Trainer nach Schiedsrichter-Kritik

Nach dem zweiten Playoff-Viertelfinale gegen die Eisbären Berlin sei ein Verfahren wegen unsportlichen Verhaltens des Coaches eingeleitet worden, teilte die Deutsche Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mit. Die Höhe der Strafe nannte die DEL nicht. Die Haie hatten am Dienstag mit 1:5 gegen den Titelverteidiger verloren. Damit waren die Kölner vor der dritten Partie in Berlin am Donnerstagabend in der Serie im Modus «Best of Five» mit 0:2 in Rückstand geraten.