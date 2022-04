Geldautomatensprengung in Arnsberg: Zeuge attackiert

Arnsberg (dpa/lnw)

Drei Unbekannte haben in Arnsberg im Hochsauerlandkreis einen Geldautomaten gesprengt und sind mit ihrer Beute geflüchtet. Anwohner wachten in der Nacht auf Mittwoch durch zwei Explosionen im Stadtteil Voßwinkel auf und alarmierten die Polizei, wie die Beamten mitteilten. Beim Nachsehen beobachteten sie an der Bankfiliale den Angaben zufolge zwei Menschen mit Sturmhauben, ebenso eine weitere Person in einem Auto. Als ein Zeuge einen der Unbekannten ansprach, habe dieser ihn angeschrien und eine Metallstange in seine Richtung geworfen. Anschließend sei das Trio in dem dunklen Fahrzeug mit einem nach ersten Erkenntnissen gestohlenen Kennzeichen geflüchtet.

Von dpa