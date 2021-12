Geldautomatensprengung: Fahndung nach drei Männern

Erftstadt (dpa/lnw)

Die Fahndung nach den Unbekannten, die in der Nacht zu Freitag in Erftstadt versucht hatten, den Geldautomaten einer Bankfiliale zu sprengen, dauert an. Das teilte die Polizei im Rhein-Erft-Kreis am Samstag mit. Durch zwei Explosionen gegen 2.30 Uhr war ein massiver Sachschaden an der Hausfassade und im Innenbereich der Filiale entstanden. Nach den Detonationen sollen drei Männer in einem dunklen Auto geflüchtet sein. Nach Polizeiangaben war noch immer unklar, ob die Täter Beute gemacht haben.

Von dpa