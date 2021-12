Geldautomaten in Arnsberg und Leverkusen gesprengt

Arnsberg/Leverkusen (dpa/lnw)

In der Nacht zum Mittwoch hat es in Nordrhein-Westfalen zwei Geldautomatensprengungen geben. In Arnsberg wurde ein Sparkassenhäuschen gesprengt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zuvor hatten Anwohner die Polizei alarmiert und über einen Knall berichtet. Nach der Sprengung im Stadtteil Neheim wurden drei Personen beobachtet, die in einem schwarzen Auto vom Tatort flüchteten. Die Fahndung sei zunächst erfolglos gewesen. Ob Geld erbeutet wurde, war vorerst unklar.

Von dpa