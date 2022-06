Geldautomaten an zwei Standorten gesprengt: Täter flüchtig

Vettweiß/Weilerswist (dpa/lnw)

Unbekannte haben in Vettweiß nahe Düren und im nicht weit entfernten Weilerswist Geldautomaten gesprengt. Durch die Wucht der Explosion in der Nacht zu Dienstag kam es in Weilerswist zu Schäden am dortigen Wohngebäude, so dass zehn Personen ihre Wohnungen vorübergehend verlassen mussten, wie die Polizei in Euskirchen berichtete. Nach Überprüfung gab ein Statikers das Gebäude frei. Nach Zeugenaussagen sollte es sich um mindestens drei Tatverdächtige handeln, die in einem Auto flüchteten. Zur eventuellen Beute konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Von dpa