Geldautomat in Siegen gesprengt

Siegen (dpa/lnw)

In einer Bankfiliale in Siegen ist am frühen Samstagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Anwohner der in einem Einkaufszentrum im Ortsteil Kaan-Marienborn gelegenen Bankfiliale seien durch einen lauten Detonationsknall und Qualmentwicklung auf die Tat aufmerksam geworden und hätten die Behörden alarmiert, teilte die Kreispolizei Siegen-Wittgenstein mit. Als die ersten Beamten knapp vier Minuten später am Tatort eintrafen, waren die Täter demnach aber bereits geflüchtet.

Von dpa