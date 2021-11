Geldautomat in Aachen gesprengt: Täter auf der Flucht

Mehrere Anwohner wurden in der Nacht zum Dienstag durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen und riefen die Polizei. Der Geldautomat sei durch die Detonation völlig zerstört worden, teilten die Beamten am Dienstagmorgen mit. Umhergeflogene Teile hätten zudem mehrere geparkte Autos beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Täter flohen nach Zeugenangaben in einem dunklen Kombi in Richtung Niederlande. Zunächst war unklar, wie viel Geld sie bei der Tat ergatterten