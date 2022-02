Geldautomat im Kreis Düren gesprengt: Täter flüchtig

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in Titz im Kreis Düren gesprengt. Anwohner waren von der Explosion aufgeschreckt worden, wie die Polizei mitteilte. Wie hoch die Beute ausfiel, wurde auf Nachfrage zunächst nicht genannt. Laut Zeugenaussagen flüchteten die mutmaßlichen Täter mit einem Auto. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Infolge der Explosion sei erheblicher Schaden an dem Gebäude, aber auch an gegenüberliegenden Häuserfronten und parkenden Autos entstanden, so die Polizei. Anwohner blieben demnach aber unverletzt