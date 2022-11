Geldautomat im Ferienpark gesprengt

Der oder die Täter drangen am Dienstag in den frühen Morgenstunden zunächst in einen Saunabereich ein und gelangten dann in den Verwaltungsbereich der Anlage, wie die Polizei mitteilte. Dort ließen sie vermutlich Gas in einen Geldautomaten ein und sprengten ihn auf. Zur Beute konnte die Polizei zunächst nichts sagen, die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei in Winterberg bittet um Hinweise. In den vergangenen Monaten hatte es in NRW bereits zahlreiche andere Automatensprengungen gegeben.