Geldautomat gesprengt: Gebäude stark beschädigt

Schermbeck (dpa/lnw)

Ein Geldautomat ist in der Nacht zu Mittwoch in Schermbeck (Kreis Wesel) gesprengt worden. Die Fassade des Bankgebäudes, in dem sich zwei Wohnungen befinden, wurde so stark beschädigt, dass die Bewohner vorsorglich das Haus verließen, wie die Kreispolizei Wesel am Mittwochmorgen mitteilte. Zwei Unbekannte sollen in eine wartende, dunkle Limousine gestiegen sein, die mit hohem Tempo in Richtung Bundesstraße 58 davonfuhr. Zeugen hatten der Polizei von zwei aufeinanderfolgenden Explosionen berichtet.

Von dpa