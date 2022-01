Geldautomat an Dorfladen in Viersen gesprengt

Unbekannte haben in Viersen in der Nähe der Grenze zu den Niederlanden einen Geldautomaten gesprengt.

Mehrere Anrufer hätten die Polizei am frühen Donnerstagmorgen wegen explosionsartiger Geräusche alarmiert, teilte die Polizei in Viersen mit. Ein Automat war gesprengt worden, der an der Außenwand eines Dorfladens befestigt war. Zeugen hätten von einem schwarzen Wagen mit zwei oder drei dunkel gekleideten Insassen berichtet, erklärte die Polizei. Die Angaben zum Autokennzeichen seien widersprüchlich und derzeit nicht verwertbar. Auch ob die Unbekannten Beute gemacht haben, war zunächst nicht bekannt. Der Geldautomat und die Außenwand des Geschäfts wurden laut Polizei erheblich beschädigt.