Geflügelpest: 43.000 Junghennen werden getötet

Delbrück (dpa/lnw)

In Delbrück-Westenholz im Kreis Paderborn ist binnen weniger Stunden ein zweiter Fall von Geflügelpest bestätigt worden. Betroffen sei eine Junghennen-Aufzucht, teilte der Landrat am Donnerstagabend mit. Voraussichtlich am Freitag müsse der gesamte Bestand von rund 43.000 Jungenhennen getötet werden. Zuvor hatte es einen unterdessen ebenfalls bestätigten Geflügelpest-Verdacht in einer Putenhaltung gegeben. Dort mussten 7400 Tiere vorsorglich getötet werden.

