Geflohener Sicherheitsverwahrter aus Göttingen stellt sich

Göttingen/Essen (dpa)

Ein geflohener Sicherungsverwahrter ist laut Polizeiangaben wieder in Gewahrsam. Der 41-Jährige habe sich in der Nacht zu Samstag eigenständig in einer Justizvollzugsanstalt gemeldet. Die Fahndungsmaßnahmen konnten somit eingestellt werden, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa