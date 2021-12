Gefälschter Impfausweis: 18-Jähriger greift Apothekerin an

Hagen (dpa/lnw)

Ein 18-Jähriger hat in Hagen eine Mitarbeiterin einer Apotheke angegriffen, als diese ihn auf seinen gefälschten Impfausweis ansprach. Der junge Mann wollte seinen Impfausweis am Freitagnachmittag in der Apotheke digitalisieren lassen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die 63 Jahre alte Mitarbeiterin die Chargennummern der Impfstoffe überprüfte, habe sie diese als Fälschungen erkannt.

Von dpa