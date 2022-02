Gefälschte Impfpässe: Razzien in Krefeld und Kempen

Krefeld (dpa/lnw)

Die Polizei hat in Krefeld und Kempen mehrere Wohnungen und ein Ladenlokal nach gefälschten Impfpässen durchsucht. Die Einsätze fanden in den frühen Morgenstunden am Dienstag statt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Bei der Razzia sollte gezielt gegen einzelne verdächtige Impfpassfälscher sowie gegen die Besitzer von unechten Ausweisen vorgegangen werden.

Von dpa