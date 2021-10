Gefälschte Impfnachweise: Ermittlungen im Kreis Heinsberg

Heinsberg (dpa/lnw)

Die Polizei im Kreis Heinsberg hat 33 Tatverdächtige ermittelt, die mit gefälschten Impfnachweisen in Apotheken ein Impfzertifikat bekommen wollten. Es handele sich überwiegend um Niederländer, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der versuchte Schwindel war in mehreren grenznahen Städten aufgefallen.

Von dpa