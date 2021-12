Gefälschte Impfausweise entdeckt: Zwei Männer festgenommen

Porta Westfalica (dpa/lnw)

Bei einer Routine-Fahrzeugkontrolle hat die Polizei in Porta Westfalica 119 gefälschte Impfausweise in einem Auto gefunden. Fahrer (30) und Beifahrer (36) wurden vorübergehend festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie müssen mit Strafverfahren rechnen. Teilweise seien die falschen Ausweise mit Stempeln und Impfstoff-Chargennummern bereits mit Namen versehen gewesen. Auch gegen diese Personen - mutmaßliche Auftraggeber - werde ermittelt.

Von dpa