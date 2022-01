Gebauer: Tests nicht «brandgefährlich», sondern Kutschaty

«Mit seiner Verdrehung von Tatsachen und der Behauptung, unsere Tests könnten keine Coronaviren entdecken, stellt der SPD-Fraktionsvorsitzende sogar leichtfertig die wissenschaftliche Expertise und Glaubwürdigkeit des Paul-Ehrlich-Instituts in Frage», kritisierte Gebauer. Dies sei immerhin eine Institution, die seinem SPD-Kollegen, dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, unterstehe. Das Paul-Ehrlich-Institut habe die verwendeten Tests offiziell positiv gelistet.

Kutschaty hatte zuvor seine Kritik an der Zuverlässigkeit der Schnelltests für weiterführende Schulen bekräftigt. «Die von der Landesregierung angeschafften Tests haben offensichtlich nicht die erhöhte Sensibilität, um Coronaviren auch tatsächlich entdecken zu können», sagte er. «Das ist brandgefährlich.»

Bereits am Montag hatten SPD und Grüne von der Landesregierung Aufklärung zur Wirksamkeit der neuen Antigen-Selbsttests an den weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen gefordert. Das Schulministerium erklärte, die neuen Selbsttests reagierten ebenso wie die bisher verwendeten Tests auf alle bekannten Virusvarianten einschließlich Omikron. Die Tests würden auch in anderen Bundesländern eingesetzt.