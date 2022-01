Gebauer: Keine Pflicht zur Skifreizeit in der Pandemie

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sieht keine Verpflichtung für Schulkinder, in der derzeitigen Corona-Lage an Skifreizeiten teilzunehmen. «Ich bin nicht der Meinung, dass man Kinder und Eltern zwingen kann», sagte Gebauer am Mittwoch im Schulausschuss des Düsseldorfer Landtags.

Von dpa