Gebauer: Impfung ist keine Voraussetzung für den Schulbesuch

Eine Corona-Schutzimpfung wird für Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen keine Voraussetzung sein, um am Präsenzunterricht teilzunehmen. Das versicherte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf. Es bleibe bei Impfangeboten auf Grundlage der Ständigen Impfkommission. Zwar seien Corona-Schutzimpfungen das wirksamste Instrument zur Bekämpfung der Pandemie, allerdings sei das je nach Altersgruppe differenziert zu betrachten. «Jede Impfung bleibt eine ganz persönliche Entscheidung.» Die Schule beginnt in NRW nach den Sommerferien wieder am 18. August im Präsenzunterricht.