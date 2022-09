Gäste randalieren bei Hochzeitsfeier

Köln (dpa/lnw)

Aggressive Hochzeitsgäste haben in Köln einen Glascontainer umgeschmissen und Polizisten mit Flaschen beworfen. Sechs Randalierer wurden in der Nacht zu Sonntag in Gewahrsam genommen, wie die Polizei mitteilte. Es seien mehrere Anzeigen gestellt worden, unter anderem wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Von dpa