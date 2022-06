Fußverletzung bei French Open: Zverev sagt Start in Halle ab

Paris (dpa)

Nach der schweren Fußverletzung bei den French Open in Paris hat Alexander Zverev seinen Start beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle erwartungsgemäß abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. «Das ist unglaublich bitter für Sascha, er hat ein herausragendes Turnier gespielt und hatte eine echte Chance auf den Titel und die Nummer eins der Welt», sagte Halles Turnierdirektor Ralf Weber. «Natürlich hätten wir ihn gerne bei uns in Halle spielen gesehen, aber nun ist erst einmal wichtig, dass er schnell wieder genesen wird.»

Von dpa