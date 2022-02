Fußgängerin von Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt

Eine 81 Jahre alte Fußgängerin ist in Köln von einer Stadtbahn erfasst worden und ums Leben gekommen.

Die Frau habe mit ihrem Hund am Mittwochmittag die Gleise überqueren wollen, erklärte die Polizei. An der Stelle gebe es nach ersten Erkenntnissen keinen Fußgängerübergang, sagte eine Sprecherin. Einsatzkräfte versuchten, die eingeklemmte Frau zu befreien. Sie erlag am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Für die Bergung setzte die Feuerwehr unter anderem einen Kran ein. Der Hund wurde verletzt.