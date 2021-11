Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall in Bergisch Gladbach von einem Auto überfahren und getötet worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 79 Jahre alte Autofahrer beim Rechtsabbiegen die Frau übersehen, die gerade die Straße überquerte. Sie wurde am Dienstag von dem Wagen erfasst und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die 69-Jährige starb noch am Unfallort.