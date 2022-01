Ein Fußgänger ist in Köln von einer Straßenbahn erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Der 79-Jährige soll am Freitag eine Straße an einer Ampel überquert haben als der Unfall passierte, teilte die Polizei mit. Die Straße musste für drei Stunden gesperrt werden. Weitere Angaben machten die Beamten zunächst nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.