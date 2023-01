Fußgänger von Linienbus angefahren und verletzt

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am Montagabend an einer Fußgängerfurt an einer Kreuzung in Mönchengladbach-Rheydt. Der 68-Jährige wollte ersten Ermittlungen zufolge die Kreuzung überqueren. Der aus gleicher Richtung kommende Linienbus beabsichtigte, nach rechts abzubiegen. Die Polizei sucht noch Zeugen.