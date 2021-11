Fußgänger schlug Autofahrerin zusammen: Zeuge gesucht

Iserlohn (dpa/lnw)

Ein unbekannter Fußgänger hat in Iserlohn eine 24-jährige Autofahrerin ohne erkennbaren Grund zu Boden gestoßen und auf sie eingetreten. Die junge Frau musste nach dem Vorfall vom Samstagabend mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht werden, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. Auch die gleich alte Beifahrerin habe Schläge und Tritte abbekommen.

Von dpa