Fußballfans verletzen Bundespolizisten: Bahnverkehr gestört

Essen (dpa/lnw)

Bei Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen am Hauptbahnhof in Essen sind am Samstag vier Bundespolizisten verletzt worden. Wegen des Einsatzes war der Bahnverkehr über Stunden gestört, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Hauptbahnhof wurde vorübergehend geschlossen.

Von dpa