Fußball-Zweitligist Paderborn verpflichtet Klaas

Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wechselt der 23 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler vom klassentieferen VfL Osnabrück für die kommende Saison zu den Ostwestfalen. «Sebastian überzeugt als klassischer Box-to-box-Spieler durch hohe Laufumfänge. Er ist sowohl defensiv als auch offensiv viel unterwegs und verfügt auch über einen guten Abschluss. Damit bringt er alle Voraussetzungen mit, um in Paderborn den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen», sagte Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth.