Fußball: Polizei in Essen und Münster erlebt friedliche Fans

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Polizeikräfte in Essen und Münster haben rund um das spannende Aufstiegsfinale in der Regionalliga-West Tausende friedlicher Fußball-Fans erlebt. Vor, während und unmittelbar nach den Spielen zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Ahlen (2:0) sowie Preußen Münster und dem 1. FC Köln II (2:1) gab es keine nennenswerten Vorfälle. «Friedlich und gesittet» sei es im Stadion Hafenstraße in Essen laut Polizei zugegangen, in dem die etwas über 16.000 Zuschauer teilweise auf dem Rasen die Rückkehr des ehemaligen deutschen Meisters in die 3. Liga feierten. Preußen verpasste den Aufstieg nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz.

