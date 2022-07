Fußball-Legenden eröffnen Ausstellung «Nacht von Sevilla»

Dortmund (dpa)

Im Beisein zahlreicher Altstars ist im Deutschen Fußballmuseum die Sonderausstellung «Nacht von Sevilla» eröffnet worden. Ehemalige Nationalspieler wie Toni Schumacher, Paul Breitner, Pierre Littbarski, Felix Magath, Uli Stielike und Klaus Fischer erinnerten an das denkwürdige WM-Halbfinale am 8. Juli 1982 zwischen der DFB-Elf und Frankreich in Sevilla. «Solch ein Spiel gibt es in einem Jahrhundert vielleicht ein, zwei oder dreimal», schwärmte Torhüter Schumacher.

Von dpa