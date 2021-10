Fürth ohne Verteidiger Bauer: Bochum wechselt fünfmal

Fürth (dpa)

Die SpVgg Greuther Fürth muss im Kellerduell gegen den VfL Bochum auf Innenverteidiger Maximilian Bauer verzichten. Der 21-Jährige hatte am Dienstag beim 5:1 der deutschen U21 in Ungarn einen Treffer am Kopf abbekommen. Bauer wurde nun nicht rechtzeitig fit, er fehlt im Kader der immer noch sieglosen Franken. Trainer Stefan Leitl setzt für das Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Startelf daher auf Hans Nunoo Sarpei. Für den am Sprunggelenk verletzten Stürmer Havard Nielsen beginnt der Schweizer Cedric Itten. Bochums Coach Thomas Reis ändert seine Anfangself gleich auf fünf Positionen. Der VfL gewann in dieser Bundesligasaison nur einmal.

Von dpa