Fürth nach 2:2 in Düsseldorf sieglos: Doppelpack von Hrgota

Düsseldorf (dpa)

Bundesligaabsteiger SpVgg Greuther Fürth wartet in der 2. Liga weiterhin auf den ersten Sieg. Die Franken erreichten am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf mit dem 2:2 (1:0) immerhin den ersten Auswärtspunkt der neuen Spielzeit und bleiben in der Liga weiterhin sieglos in der Abstiegszone. Die Düsseldorfer verpassten mit nun sieben Punkten den Sprung ins obere Tabellendrittel, mussten bislang aber auch erst eine Niederlage hinnehmen.

Von dpa