«Für keine Kohle dieser Welt»: Demo am Tagebauort Lützerath

Erkelenz (dpa/lnw)

Am Tagebau Garzweiler haben am Samstag nach Veranstalterangaben etwa 2000 Menschen für ein Ende der Braunkohleförderung demonstriert. Die Teilnehmer gingen vom Dorf Keyenberg zur weitgehend verlassenen Ortschaft Lützerath, die dem Tagebau weichen soll. Zu der Demonstration hatten die Bündnisse Fridays For Future, Lützerath Lebt und Alle Dörfer Bleiben aufgerufen. Auch Attac Köln war laut Polizei unter den Initiatoren. Die Veranstaltung verlaufe ruhig und friedlich, sagte eine Sprecherin von Fridays for Future.

Von dpa