Für Geflüchtete: DFB stellt 350 Freikarten für Länderspiel

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) stellt für das Frauen-Länderspiel am Samstag (16.

10 Uhr) gegen Portugal 350 Freikarten für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung. Dies teilte der DFB am Dienstag mit Bezug auf die WM-Qualifikationspartie in Bielefeld mit. «Wir hoffen, dass wir den geflüchteten Menschen mit der Einladung ins Stadion wenigstens für eine begrenzte Zeit ein wenig Ablenkung und Freude schenken können», sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Die russische Invasion in die Ukraine sei auch beim DFB-Team «ein großes Thema», sagte Voss-Tecklenburg. «Das bewegt uns sehr und macht uns alle fassungslos.».