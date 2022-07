Fünfjährige startet Auto: Mutter leicht verletzt

Herford (dpa/lnw)

Ein fünf Jahre altes Mädchen hat in Herford das Auto seiner Eltern in Bewegung gesetzt und dabei die Mutter verletzt. Das Kind hantierte nach Polizeiangaben am Samstag mit dem Zündschlüssel des Fahrzeugs, um das Radio anzuschalten. Dabei startete der Wagen und rollte los. Die Mutter, die an der Beifahrerseite gestanden hatte, wurde erfasst und leicht verletzt.

