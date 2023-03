Fünferpack gegen RB: Haaland schreibt Nachricht an Terzic

Dortmund (dpa)

Stürmerstar Erling Haaland hat nach seinem Fünferpack in der Champions League gegen RB Leipzig dem Dortmunder Trainer Edin Terzic mit dem Handy eine Nachricht geschickt. «Er hat mir geschrieben: Finally i did it (endlich habe ich es getan)», verriet Terzic vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen den 1. FC Köln bei Sky.

Von dpa