Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von Straßenbahn mit Lkw

Krefeld (dpa/lnw)

Fünf Menschen sind beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lkw in Krefeld-Gartenstadt zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete der 64 Jahre alte Lkw-Fahrer Zeugenaussagen zufolge ein rotes Ampellicht. Möglicherweise lag bei dem 64-Jährigen ein medizinischer Notfall vor, wie die Polizei mitteilte. Sowohl der Lastwagenfahrer als auch der 35 Jahre alte Straßenbahnfahrer wurden durch den Crash in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit. Sie kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Drei verletzte Fahrgäste im Alter von 25, 51 und 59 Jahren wurden ebenfalls in Kliniken gebracht.

Von dpa