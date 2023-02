Fünf Verletzte bei Zusammenstoß in Eschweiler

Beim Zusammenstoß von zwei Autos sind in Eschweiler fünf Menschen verletzt worden - darunter zwei Kinder.

Eine 33 Jahre alte Frau sei beim Abbiegen aus zunächst ungeklärter Ursache mit dem Auto eines 84-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Senior wurde demnach bei dem Unfall am Donnerstag lebensgefährlich verletzt. Die Fahrerin und die anderen drei Insassen in ihrem Auto - darunter zwei Kinder im Alter von zwei und neun Jahren - wurden leicht verletzt. Alle kamen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhintergrund laufen.