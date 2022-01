Fünf Mitarbeiter wegen Atemwegsreizungen im Krankenhaus

Düsseldorf (dpa/lnw)

Wegen Atemwegsreizungen durch ein ausgetretenes Granulat auf dem Gelände eines Logistikunternehmens in Düsseldorf sind fünf Mitarbeiter vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Beim Umladen auf einen Lkw sei am Dienstag ein Frachtstück leckgeschlagen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Mehrere Hundert Gramm eines Granulats seien dabei ausgetreten. Bei den fünf Mitarbeitern sei es zu Atemwegsreizungen gekommen. Rettungskräfte hätten sie zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa