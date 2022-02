Fünf Kilo Kokain in Kuchenkartons: Mann fliegt im ICE auf

Kleve/Emmerich (dpa/lnw)

Fünf Kilo Kokain in Kuchenkartons - auch das scheinbar raffinierte Versteck nutzte einem 23 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer am Ende wenig. Bereits am Montag flog der junge Mann bei einer Personenkontrolle durch die Bundespolizei in einem ICE auf der Fahrt von Amsterdam nach Oberhausen auf. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, entdeckten die Beamten in einem Ablagefach oberhalb des Sitzplatzes des Reisenden eine Plastiktasche.

Von dpa