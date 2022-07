Frust beim 1. FC Köln nach Aus: «Richtig scheiße»

Regensburg (dpa)

Nach dem frühen Aus im DFB-Pokal herrscht beim 1. FC Köln Frust. «Heute ist es richtig scheiße, sportlich wie wirtschaftlich», räumte der neue Geschäftsführer Christian Keller nach dem Ausscheiden am Samstag in der ersten Runde beim SSV Jahn Regensburg ein. Keller hatte zuvor viele Jahre in verantwortlicher Position beim Fußball-Zweitligisten gearbeitet.

Von dpa