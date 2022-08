Frontalkollision mit Lkw auf B58: Autofahrer stirbt

Issum (dpa/lnw)

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 58 bei Issum am Niederrhein ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Der 32-Jährige starb am Montagabend nach einer Frontalkollision mit einem Lkw noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Der 60 Jahre alte Lkw-Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von dpa