Friedenskundgebung «Peace Please» in Köln hat begonnen

Köln (dpa)

Unter dem Motto «Peace Please» hat am Mittwoch in Köln eine Friedenskundgebung für die Ukraine begonnen. Mehrere hundert Teilnehmer waren dafür auf dem Heumarkt in der Altstadt zusammengekommen. Auftreten sollten unter anderem die Kölner Bands Paveier, Brings und Höhner. Die Bethe-Stiftung sagte zu, alle während der Veranstaltung eingehenden Spenden bis zu einer Höhe von 100.000 Euro zu verdoppeln. Die Kundgebung wird ausgerichtet von dem Verein «Kunst hilft geben e.V.» und der Stiftung «Cultopia».

Von dpa