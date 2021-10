Freundliches Herbstwetter in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw)

Nach einem nebligen Vormittag wird in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag sonniges Herbstwetter erwartet. Bei Höchstwerten von 15 bis 19 Grad bleibe es ganztägig trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Donnerstagmorgen mit. Es sei mit schwachem bis mäßigem Wind zu rechnen, im Raum Aachen vereinzelt auch mit stärkeren Böen. In der Nacht zum Freitag fallen die Temperaturen auf 11 bis 5 Grad.

Von dpa